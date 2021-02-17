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ضعف ضخ المياه بمدينة الأقصر بسبب عطل طارئ في الخط الرئيسي

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ضعف ضخ المياه بمدينة الأقصر بسبب عطل طارئ في الخط الرئيسي ضعف ضخ المياه بمدينة الأقصر بسبب عطل طارئ في الخط الرئيسي

مصراوي Masrawy

11:52 ص الأربعاء 17 فبراير 2021

الأقصر- محمد محروس:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، اليوم الأربعاء، تخفيض ضخ المياه بمدينة الأقصر والمناطق التابعة لها من الساعة 10 مساًء اليوم الأربعاء وحتى الساعة 6 صباح الخميس، لاستكمال أعمال إصلاح العطل الطارئ بالخط الرئيسي للمياه.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمصالح الحكومية تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 - 0952282406 -0952284116 - 01147999752 فى حالة الطوارئ.

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