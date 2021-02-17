عواصف شديدة وصقيع.. الطقس السيئ يواصل ضرب الإسكندرية- صور

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية– محمد عامر:

واصلت موجة الطقس السيئ ضرب الإسكندرية، اليوم الأربعاء، يصاحبها عواصف ورياح شديدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع، لليوم الثاني على التوالي.

وسجلت درجات الحرارة صباح اليوم، 11 درجة مئوية، وسط تكاثر السحب الركامية واستمرار الغيوم، ما يشير إلى تزايد فرص هطول الأمطار مرة أخرى.

وقرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأعلنت سلطات ميناء الإسكندرية، اليوم، استمرار غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب الرياح وارتفاع الأمواج، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

كانت مناطق العجمي وأبو يوسف و6 أكتوبر غربي الإسكندرية شهدت، مساء أمس، تساقط ثلوج، بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها المدينة الساحلية.

وتسببت موجة الطقس السيئ في انهيار أجزاء من 3 عقارات، أمس، بمناطق محرم بك والحضرة البحرية والإبراهيمية وسط الإسكندرية، دون حدوث إصابات.