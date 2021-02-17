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بسبب الرياح.. أمواج البحر تتخطى سور كورنيش الإسكندرية- صور

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بسبب الرياح.. أمواج البحر تتخطى سور كورنيش الإسكندرية- صور بسبب الرياح.. أمواج البحر تتخطى سور كورنيش الإسكندرية- صور

مصراوي Masrawy

11:49 ص الأربعاء 17 فبراير 2021

الإسكندرية– محمد عامر:

تسببت الرياح والعواصف الشديدة في ارتفاع أمواج البحر المتوسط، ما أدى إلى تخطي المياه سور كورنيش الإسكندرية، وتحديدًا بمناطق المندرة وميامي وسيدي بشر ومحطة الرمل.

ودفعت شركة الصرف الصحي بفرق طوارئ وسيارات لكسح مياه البحر من المناطق المتضررة بطريق الكورنيش، لضمان استمرار حركة المرور.

وواصلت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة لأعمال النظافة، الدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار من الأحياء الشعبية.

وقرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وتسببت موجة الطقس السيئ في توقف حركة الملاحة بمينائي الإسكندرية والدخيلة لليوم الثاني على التوالي، فضلًا عن انهيار أجزاء من 3 عقارات، بحي وسط الإسكندرية، دون حدوث إصابات.

كانت مناطق العجمي وأبو يوسف و6 أكتوبر غربي الإسكندرية شهدت، مساء أمس، تساقط ثلوج، بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها المدينة الساحلية.

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