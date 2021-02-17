إنشاء وحدة متخصصة لمواجهة الزيادة السكانية في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

وافق اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، على إنشاء وحدة السكان لسرعة الاستجابة المحلية للقضية السكانية بالمحافظة، والوقوف على تطورات الموقف السكاني وتداعياته.

وأكد المحافظ، خلال اجتماعه مع الأجهزة المعنية، أن ذلك يعد إضافة إلى تقييم المؤشرات العامة للقضية السكانية ودعم متخذي القرار، لضبط معدل النمو السكاني بالتنسيق مع المجلس القومي للسكان، والرائدات الريفيات، والجمعيات الأهلية، إلى جانب تجميع البيانات وإنشاء نظام ولوحة معلوماتية وإعداد تقارير وتحديد المعوقات.

وشدد محافظ بورسعيد على أهمية توعية المواطنين بخطورة القضية السكانية، وضرورة ضبط النمو السكاني، لما له من تأثير على المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية.