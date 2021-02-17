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بالصور.. حملات لكسح مياه الأمطار من شوارع وميادين دمياط

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بالصور.. حملات لكسح مياه الأمطار من شوارع وميادين دمياط بالصور.. حملات لكسح مياه الأمطار من شوارع وميادين دمياط

مصراوي Masrawy

11:40 ص الأربعاء 17 فبراير 2021

دمياط- محمد إبراهيم:

شن مسئولو الوحدات المحلية بدمياط، حملات لكسح تجمعات مياه الأمطار، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، اليوم الأربعاء، بعد هطول أمطار على مناطق مختلفة في الإقليم.

وتوقفت حركة الصيد في بوغاز عزبة البرج، ومنطقتي شطا والمنزلة، لليوم الثاني بسبب سوء الطقس.

واستمرت حركة تداول البضائع والحاويات بميناء دمياط، رغم الأحوال المناخية السيئة التي تتعرض لها بعض المناطق في المحافظة، تزامنًا مع فتح البوغاز، واستقبال ومغادرة السفن بصورة طبيعية.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا اليوم الأربعاء، أكد فيه أن معدلات العمل لم تتأثر بالتقلبات الجوية، إذ جرى تداول 26 سفينة.

وأعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، رفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة التداعيات الناجمة عن موجة الطقس السيئ، فضلًا عن متابعة الموقف لحظة بلحظة، من خلال غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة.

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