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بالصور.. استقرار حالة الطقس بمدينة سانت كاترين

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بالصور.. استقرار حالة الطقس بمدينة سانت كاترين بالصور.. استقرار حالة الطقس بمدينة سانت كاترين

مصراوي Masrawy

11:29 ص الأربعاء 17 فبراير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

شهدت مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، استقرارًا في حالة الطقس، وسط تأهب الجهاز التنفيذي بالمدينة بسبب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تساقط عاصفة ثلجية شديدة مساء اليوم.

وقال خالد سلامة، نائب رئيس مدينة سانت كاترين، إنه رغم الانخفاض الشديد في درجة الحرارة إلا أن حالة الطقس مستقرة، وذابت الثلوج التي تساقطت على المدينة في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأكد نائب رئيس المدينة، أنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى، ونشر المعدات في مناطق إحداثيات السيول، مع استمرار إغلاق جبل موسى، ووادي جبال، ووادي الأربعين، ووادي إطلاح، ووادي التلعة ومنع السياحة والتخييم بهم تنفيذًا لقرار إدارة محميات جنوب سيناء.

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