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غرق طفلة أثناء اللهو في ترعة بسوهاج

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غرق طفلة أثناء اللهو في ترعة بسوهاج غرق طفلة أثناء اللهو في ترعة بسوهاج

مصراوي Masrawy

11:17 ص الأربعاء 17 فبراير 2021

سوهاج– عمار عبدالواحد:

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الأربعاء، في ترعة أثناء لهوها، بمدينة المنشاة جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة المنشاة بلاغًا بغرق طفلة بترعة ببندر المنشاة.

تبين غرق الطفلة "زينب. ع" 3 أعوام، وجرى انتشال الجثة، وإيداعها مشرحة المستشفى المركزي.

وأفادت والدتها "فاطمة. ع" 20 عامًا ربة منزل، أنه أثناء لهو ابنتها على حافة الترعة المجاورة للمنزل اختل توازنها وسقطت بها ما أدى إلى غرقها ووفاتها، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.


بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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