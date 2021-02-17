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بالصور .. أمطار متوسطة وصقيع ورياح في القليوبية

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بالصور .. أمطار متوسطة وصقيع ورياح في القليوبية بالصور .. أمطار متوسطة وصقيع ورياح في القليوبية

مصراوي Masrawy

10:55 ص الأربعاء 17 فبراير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

شهدت مدن محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، سقوط أمطار متوسطة، وصقيع على كافة أنحاء المحافظة، صاحبها نشاط في حركة الرياح.

ونفذ اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة المياه والصرف الصحي بالقليوبية، نموذج محاكاة وبيان لمناورة سحب وشفط مياه الأمطار من أنفاق وشوارع المحافظة، تزامنًا مع رفع الطوارئ وما شهدته المحافظة من موجة طقس سيئ ونزول أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة على مختلف أنحاء المحافظة أمس.

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