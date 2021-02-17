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تزامنًا مع التقلبات الجوية.. رفع درجة الاستعداد في الأقصر

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تزامنًا مع التقلبات الجوية.. رفع درجة الاستعداد في الأقصر تزامنًا مع التقلبات الجوية.. رفع درجة الاستعداد في الأقصر

مصراوي Masrawy

10:36 ص الأربعاء 17 فبراير 2021

الأقصر– محمد محروس:

وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، باستمرار رفع درجة الاستعداد تحسبًا لأي تقلبات جوية، بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد.

وقال محسن الشامى مدير إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الأقصر، إن الإدارة على تواصل مستمر مع رؤساء المدن وكافة الأجهزة المختصة لرفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، تحسبًا لأى آثار سلبية محتملة لحالة التقلبات الجوية ومواجهة أي طوارئ.

وأضاف الشامي أنه جرى المرور على مخرات السيول بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها، ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة السيول ومعدات التدخل مع الأمطار الغزيرة، ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للعائمات السياحية والمراكب الشراعية.

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