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البحث عن 4 أشخاص انقلب بهم مركب أمام سواحل بورسعيد

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البحث عن 4 أشخاص انقلب بهم مركب أمام سواحل بورسعيد البحث عن 4 أشخاص انقلب بهم مركب أمام سواحل بورسعيد

مصراوي Masrawy

10:31 ص الأربعاء 17 فبراير 2021

بورسعيد- طارق الرفاعي:

تواصل فرق الإنقاذ بمحافظة بورسعيد، جهودها، اليوم الأربعاء، للبحث عن 4 أشخاص انقلب بهم مركب أحد التوكيلات الملاحية أمام سواحل بورسعيد، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة.

وكانت مشرحة مستشفى السلام بورسعيد قد استقبلت جثة محمد السيد 37 عامًا، ويعمل بمركب أحد التوكيلات الملاحية، عقب انتشال جثته من أمام سواحل بورسعيد.

ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحري عن ملابسات الواقعة.

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