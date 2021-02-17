رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: إعادة تشغيل ميناء العريش لتنمية سيناء

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بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلن المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، نجاح الهيئة الاقتصادية في إعادة تشغيل ميناء العريش البحري التابع لها بالتنسيق مع الجهات المعنية للبدء في تصدير بضائع سيناء لأسواق البحر المتوسط .

وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية أن ميناء العريش استقبل 11 سفينة، وجرى تصدير 50 ألف طن أسمنت وملح من سيناء للأسواق الخارجية.

وأشار زكي، إلى أن هناك العديد من الجهود والتيسيرات التي منحتها المنطقة الاقتصادية للمستثمرين في المنطقة اللوجيستية والميناء في منطقة شرق بورسعيد، والتي استفادت منها شركة العريش للأسمنت بشكل كبير لفتح أسواق جديدة لها في الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة عن طريق ميناء شرق بورسعيد، إذ استقبلت الميناء السفينة LILA HOUSTON التي ترفع علم ليبيريا أول الأسبوع الحالي، وجاري شحنها بحمولة 18 ألف طن لتصديرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية كخطوة أولى تستهدف فتح أسواق جديدة.