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لليوم الثاني.. إغلاق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة بسبب الطقس السيئ

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لليوم الثاني.. إغلاق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة بسبب الطقس السيئ لليوم الثاني.. إغلاق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة بسبب الطقس السيئ

مصراوي Masrawy

10:16 ص الأربعاء 17 فبراير 2021

الإسكندرية– محمد عامر:

أعلنت سلطات ميناء الإسكندرية، اليوم الأربعاء، استمرار إغلاق بوغازي مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية لليوم الثاني على التوالي، بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح وارتفاع الأمواج.

وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن استمرار إغلاق البوغازين جاء حرصًا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء لضمان سلامة الملاحة البحرية.

وأكد المتحدث الرسمي لميناء الإسكندرية، على جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة لتلقي أي بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن.

ووجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إدارات الميناء المختلفة بتوخي الحذر، واتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ، حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

وتواصل موجة الطقس السيئ ضرب سواحل الإسكندرية، اليوم، يصاحبها هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح باردة وعواصف شديدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

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