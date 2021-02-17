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الأمن الروسي يعتقل 19 شخصا خططوا لهجمات إرهابية في شمال القوقاز

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الأمن الروسي يعتقل 19 شخصا خططوا لهجمات إرهابية في شمال القوقاز الأمن الروسي يعتقل 19 شخصا خططوا لهجمات إرهابية في شمال القوقاز

مصراوي Masrawy

10:11 ص الأربعاء 17 فبراير 2021

موسكو - أ ش أ

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه اعتقل 19 شخصا من المتطرفين في 4 مناطق في البلاد؛ لتخطيطهم لأعمال تخريبية إرهابية في شمال القوقاز.

وذكرت المخابرات الروسية - في بيان أوردته قناة " اليوم" ، اليوم الأربعاء - أن "جهاز الأمن الفيدرالي قام بقطع نشاط جماعة إقليمية متطرفة تابعة لمنظمة التكفير والهجرة الإرهابية الدولية".

وأضاف الأمن الروسي، بأن عناصره تمكنوا في فبراير، من اعتقال 19 إرهابيا في جمهورية قراتشاي - تشيركيسيا، وجمهورية القرم، وإقليم كراسنودار، ومقاطعة روستوف على الدون، وبالإضافة إلى الترويج للفكر التكفيري، وتجنيد أنصار جدد، خطط هؤلاء لتنفيذ عمليات تخريبية وإرهابية.

ولفت إلى أنه من خلال عمليات التفتيش في أماكن إقامة وتجمع المعتقلين، عثر رجال الأمن على أكثر من 40 نسخة من المطبوعات المتطرفة، وعلى بندقية آلية كلاشينكوف، ورشاش من طراز RPK، وذخيرة، وعبوات ناسفة بوزن إجمالي يزيد على 3 كجم.

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