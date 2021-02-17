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انتشال جثة طفل من مياه النيل في سوهاج

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انتشال جثة طفل من مياه النيل في سوهاج انتشال جثة طفل من مياه النيل في سوهاج

مصراوي Masrawy

10:08 ص الأربعاء 17 فبراير 2021

سوهاج– عمار عبدالواحد:

لقي تلميذ مصرعه غرقًا، اليوم الأربعاء، في نهر النيل، بالمراغة شمالي محافظة سوهاج، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة.

تلقى مأمور مركز شرطة المراغة بلاغًا بغرق طفل بنهر النيل بناحية نجع خليفة دائرة المركز.

تبين غرق "يوسف. ع" 7 أعوام ويقيم بذات الناحية، وجرى انتشال الجثة وإيداعها مشرحة المستشفى المركزي.

وأفاد عمه "السمان. ا" 52 عامًا عامل، أنه أثناء لهو الطفل المذكور على حافة نهر النيل اختل توازنه وسقط به ما أدى إلى غرقه ووفاته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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