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بسبب خلافات النسب.. عامل يفتح النيران على أسرة زوجته في قنا

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بسبب خلافات النسب.. عامل يفتح النيران على أسرة زوجته في قنا بسبب خلافات النسب.. عامل يفتح النيران على أسرة زوجته في قنا

مصراوي Masrawy

09:47 ص الأربعاء 17 فبراير 2021

قنا- عبدالرحمن القرشي:

كشفت الأجهزة الأمنية في قنا، اليوم الأربعاء، تفاصيل واقعة إصابة ربة منزل و 3 أطفال بطلقات نارية، بقرية الكرنك، في أبوتشت شمال محافظة قنا.

البداية بورود إخطار إلى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، من مركز شرطة أبوتشت، بإصابة "قاعودة. ع" 37 عامًا، و"شيماء. ع" 14 عامًا، و"مازن. ح" 13 عامًا، و"مروة. م" 10 أعوام، بطلقات نارية.

وكشفت الأجهزة الأمنية، أن "حسن.س، عامل"، أطلق النيران من بندقية خرطوش على أسرة زوجته، بسبب خلافات النسب، وأنهم أبناء عمومة من عائلة واحدة.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

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