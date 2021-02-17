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رياح سريعة واستمرار توقف حركة الصيد بدمياط

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رياح سريعة واستمرار توقف حركة الصيد بدمياط رياح سريعة واستمرار توقف حركة الصيد بدمياط

مصراوي Masrawy

09:42 ص الأربعاء 17 فبراير 2021

دمياط- محمد إبراهيم:
تعرضت محافظة دمياط، صباح اليوم الأربعاء، لموجة من الرياح السريعة التي هبت على مناطق عدة في الإقليم، مع ارتفاع مستوى الأمواج، واستمرار توقف حركة الصيد في بوغاز عزبة البرج لليوم الثاني.
وتواصل العمل داخل هيئة ميناء دمياط، وسط استقرار حركة تداول سفن البضائع والحاويات، والتزام الهيئة باستقبال الوارد على الأرصفة، دون أن تتأثر بسوء الطقس وهبوب الرياح.
ووجهت الدكتورة منال عوض، محافظ الإقليم، في وقت سابق، بتدشين غرفة عمليات بالديوان العام لمواجهة أي مشكلة طارئة قد تحدث، وتلقى البلاغات والشكاوى على مدار الساعة.

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