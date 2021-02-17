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نصائح ذهبية للعناية بالأظافر

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نصائح ذهبية للعناية بالأظافر نصائح ذهبية للعناية بالأظافر

مصراوي Masrawy

05:00 ص الأربعاء 17 فبراير 2021

د ب أ-
قالت بوابة الجمال "هاوت.دي" إن الأظافر تعد بمثابة البوابة، التي تنفذ منها بكتيريا وجراثيم الجلد. لذا ينبغي العناية بها جيدا.
وأوضحت البوابة الألمانية أنه ينبغي قص الأظافر بشكل سليم وتنظيفها بصفة منتظمة لتوفير حماية فعالة وأكيدة لها ضد التهابات الأظافر. كما ينبغي عدم قص الأظافر حتى مرقد الظفر مع مراعاة عدم قص طبقة الجلد المحيطة بالظفر.
وللتخلص من الاتساخات يفضل استعمال فرشاة أظافر ناعمة ورقيقة ومادة تنظيف غير قلوية مع ماء فاتر، مع مراعاة تجنب استعمال منظفات الأظافر المعدنية.
وتنصح البوابة النساء، اللواتي تلامس أيديهن المياه بكثرة أو مواد التنظيف أو أية مادة تُلحق ضررا بالبشرة، بارتداء قفازات واقية أو استعمال مرهم حماية خاص، كي لا تفقد الأظافر ، التي تحميها، ومن ثم تصبح هشة وسهلة الكسر.
وبالإضافة إلى ذلك، ينصح خبراء التجميل بعمل حمام فاتر من زيت اللوز أو زيت الزيتون للعناية بالأظافر المتقصفة، فضلا عن أن دهان الأظافر بكريم اليد بصفة منتظمة من شأنه زيادة صلابة الأظافر.

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