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افتتحه الرئيس..12 معلومة عن مستشفى بلطيم المركزي

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افتتحه الرئيس..12 معلومة عن مستشفى بلطيم المركزي افتتحه الرئيس..12 معلومة عن مستشفى بلطيم المركزي

مصراوي Masrawy

12:17 ص الأربعاء 17 فبراير 2021

كفرالشيخ - إسلام عمار:

افتتح الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الثلاثاء، مستشفى بلطيم النموذجي، عبر الفيديو كونفرانس، ضمن عدد من المستشفيات على مستوى الجمهورية، وذلك خلال افتتاح الرئيس المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، ضمن عدد من المشروعات التي جرى افتتاحها في قطاع الصحة.

وفيما يلي يعرض "مصراوي" 12 معلومة عن مستشفى بلطيم المركزي، بعد افتتاحه من الرئيس السيسي:

1- أول مستشفى عزل صحي بالمحافظة لعلاج مصابي .

2 - استقبلت العديد من حالات الإصابة بكورونا، وكان للأطقم الطبية دور كبير في علاج المرضى.

3 - تبلغ مساحة المستشفى حوالي 20 ألف متر.

4 - بلغت تكاليف إنشاءه 500 مليون جنيه.

5 - يضم 149 سريرًا،،و 34 ماكينة غسيل كلوى، و18 عناية مركزة، منهم 5 عناية قلب،و 19 حضان اطفال حديثي الولادة.

6 - يقدم عددًا خدمات المستوى الثالث،عالى الكفاءات العلاجية والطبية.

7 - يستقبل حالات الطوارئ، والحوادث بالطريق الدولي.

8 - يوجد به مصاعد كهربائية، وتكييف مركزي بكافة الأقسام، والغرف، والمكاتب الإدارية، وصالات الانتظار.

9 - يضم المستشفى مبنى مكون من 4 أدوار خاص بالعيادات الخارجية.

10 - ويوجد به سكن للفريق الطبي.

11 - يضم المستشفى جناح العمليات به 6 غرف.

12 - يضم قسمين تحضير ما قبل العمليات، وإفاقة بعد العمليات. ​

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مصراوي Masrawy

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