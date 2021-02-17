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سفير إسبانيا يعلن عودة الأنشطة الجماهيرية بالمركز الثقافي بالإسكندرية (صور)

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سفير إسبانيا يعلن عودة الأنشطة الجماهيرية بالمركز الثقافي بالإسكندرية (صور) سفير إسبانيا يعلن عودة الأنشطة الجماهيرية بالمركز الثقافي بالإسكندرية (صور)

مصراوي Masrawy

11:57 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

الإسكندرية - محمد البدري:
تصوير - حازم جودة:

أعلن سفير إسبانيا لدى القاهرة، رامون خيل كسارس، عودة الأنشطة الثقافية الجماهيرية بالمركز الثقافي الإسباني بالإسكندرية "معهد ثربانتيس"، بعد توقف تنظيم فعاليات بسبب جائحة كورونا، مؤكدا اهتمام بلاده بتعزيز سبل التعاون مع في مختلف المجالات.

جاء ذلك في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته "معهد ثربانتيس" المركز الثقافي الإسباني بالإسكندرية، للمشاركة في ندوة بعنوان "مدرسة الإسكندرية حركة فكرية حول الأندلس"، تستعرض نشاط مدرسة الدراسات الأندلسية بالإسكندرية وأهمية إسهاماتها في دراسات المغرب و الأندلس بما يجمع بين التراثين الثقافي الإسلامي والإسبانية.

قال سفير إسبانيا "بعد توقف العمل القنصلي بالإسكندرية أصبح مبنى القنصلية الإسبانية مخصصا بالكامل لنشاط المركز الثقافي، وكنت أبلغت محافظ الإسكندرية بتوقف النشاط القنصلي على أن يتم الدفع بعدد من الأنشطة الثقافية من خلال المركز، ولكن فاجئتنا جائحة كورونا وأجبرتنا على تأجيل الفعاليات.

وأضاف "قررنا مواجهة الأمر الواقع وأحضرت معي المستشار الاقتصادي وأجرينا لقاءات مع غرفة تجارة الإسكندرية ورجال الأعمال، زرت مقر مؤسسة اناليند لبحث إمكانية تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بدول البحر المتوسط وخاصة من خلال الجمعيات الأهلية المصرية والإسبانية."

وتابع: "ظروف الجائحة أجبرتنا خلال الفترة السابقة أن تكون الدورات والدروس باللغة الإسبانية من خلال الإنترنت ولكن قررنا عودة الأنشطة بالحضور حتى يكون هناك نشر ثقافي بشكل أكبر".

وأشار إلى أن فعاليات المركز الثقافي الجماهيرية تنطلق بندوة عن مدرسة الدراسات الأندلسية والتي بدأت خلال القرن الماضي، وأهمية إسهاماتها في دراسات المغرب و الأندلس، هذا الحقل المعرفي الذي يجمع بين التراثين الثقافي الإسلامي والإسباني. ويشارك في الندوة كوكبة من أعلام الدراسات الأندلسية في الإسكندرية. ​

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