أخبار عاجلة

بالفيديو.. مستشار قانوني: حجم ‫التستر التجاري في ‫السعودية يزيد على 500 مليار ريال -
"الإرياني": الحوثي تسبَّب في فشل المشاورات المرتبطة بتبادل الأسرى والمختطفين -
بعد حادث نيجيريا.. تحطُّم طائرة عسكرية أخرى شرقي المكسيك -
"توكلنا".. تطويع عملي للتقنيات في محاربة "كورونا".. والمجتمع يتفاعل -
رمــز العـدالـة..!! -
مصر تعزي نيجيريا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية -
"المالية والعدل والصناعة".. إصابة 3 وزراء في الحكومة بفيروس كورونا -
"الإرياني": الحوثي تسبَّب في فشل المشاورات المرتبطة بتبادل الأسرى والمختطفين -
بعد حادث نيجيريا.. تحطُّم طائرة عسكرية أخرى شرقي المكسيك -
"توكلنا".. تطويع عملي للتقنيات في محاربة "كورونا".. والمجتمع يتفاعل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إصابة امرأة و3 أطفال من أسرة واحدة بطلقات نارية شمالي قنا

Print
إصابة امرأة و3 أطفال من أسرة واحدة بطلقات نارية شمالي قنا إصابة امرأة و3 أطفال من أسرة واحدة بطلقات نارية شمالي قنا

مصراوي Masrawy

11:00 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أصيبت ربة منزل و3 أطفال من أسرة واحدة، اليوم الثلاثاء، بطلقات نارية، بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، بورود بلاغ بإصابة ربة منزل و3 أطفال بطلقات نارية بقرية الكرنك بمركز أبوتشت، جاري نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي.

أفاد مصدر بمرفق الإسعاف باقتحام شخص مجهول منزل أسرة بقرية الكرنك بمركز أبوتشت وأطلق أعيرة نارية ما أدى إلى إصابة قاعودة عبدالعليم، 37 عامًا، وشيماء عبد الرازق عبد العليم، 14 عاما، ومازن حسن عبد العليم، 13 عاما، ومروة محمد عبد العليم،10 أعوام، بطلقات نارية، وجاري نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تعزي نيجيريا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية

مصر تعزي نيجيريا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية

وزير البيئة: مشروع وحدات البيوجاز يوفر فرص عمل بالريف المصري- صور

وزير البيئة: مشروع وحدات البيوجاز يوفر فرص عمل بالريف المصري- صور

​رئيس مجلس الشيوخ: مستعدون لتقديم كل الدعم للقضاء المصري

​رئيس مجلس الشيوخ: مستعدون لتقديم كل الدعم للقضاء المصري

وزيرة الصحة: 100 مليون جرعة من لقاح كورونا تصل مصر قبل نهاية 2021

وزيرة الصحة: 100 مليون جرعة من لقاح كورونا تصل مصر قبل نهاية 2021

شبكة عيون الإخبارية