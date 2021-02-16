إصابة امرأة و3 أطفال من أسرة واحدة بطلقات نارية شمالي قنا

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مصراوي Masrawy

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أصيبت ربة منزل و3 أطفال من أسرة واحدة، اليوم الثلاثاء، بطلقات نارية، بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، بورود بلاغ بإصابة ربة منزل و3 أطفال بطلقات نارية بقرية الكرنك بمركز أبوتشت، جاري نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي.

أفاد مصدر بمرفق الإسعاف باقتحام شخص مجهول منزل أسرة بقرية الكرنك بمركز أبوتشت وأطلق أعيرة نارية ما أدى إلى إصابة قاعودة عبدالعليم، 37 عامًا، وشيماء عبد الرازق عبد العليم، 14 عاما، ومازن حسن عبد العليم، 13 عاما، ومروة محمد عبد العليم،10 أعوام، بطلقات نارية، وجاري نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.​