وفد مطرانية بورسعيد يقدم التعازي لأسرة البرلماني الراحل البدري فرغلي

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

ترأس القمص بولا سعد، وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة بورسعيد وراعي كنيسة الأنبا بيشوي، اليوم الثلاثاء،

وفدًا لتقديم واجب العزاء لأسرة البرلماني السابق البدري فرغلي، الذي توفى صباح أمس عن عمر يناهز 74 عامًا.

ونقل الوفد لأسرة البرلماني الراحل تعازي الأنبا تادرس، مطران بورسعيد وضواحيها، معربين عن خالص تقديرهم لمسيرته العظيمة خلال السنوات الماضية التي قضاها في العمل العام.

وكان قد شيع أهالي بورسعيد، عصر أمس الأثنين، جثمان البرلماني الراحل من المسجد العباسي في حي العرب، حاملينه على الأعناق سيرًا على الأقدام من المسجد مرورًا بشارع أوجيني الذي يتواجد فيه مقهى "سمارة" التي كان يستقبل عليها المواطنين، قبل أن يضعوه داخل سيارة إسعاف صوب مثواه الأخير بمقابر الأسرة في شارع كسرى، كما أقيم بالمساء عزاءه أمام منزله بشارع محمد علي قبل أن يقام عزاء آخر اليوم على مقهى سمارة.

وولد البدري فرغلي، في محافظة بورسعيد عام 1947 في حي العرب، وبدأ العمل بميناء بورسعيد وكان عمره 12 سنة، ونجح فى كل الإنتخابات النقابية حتى سن التقاعد إلى المعاش، وظل عضوًا بمجلس الشعب لمدة 4 دورات كاملة نال خلالها إحترام البرلمان، وحصل على لقب زعيم المعارضة الشعبية، وخاض معركة للمطالبة بحقوق أصحاب المعاشات عبر رئاسته لاتحاد أصحاب المعاشات.