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مصراوي Masrawy

الإسكندرية - محمد عامر:

تساقطت الثلوج، مساء اليوم الثلاثاء، على مناطق العجمي وأبو يوسف و6 أكتوبر غربي الإسكندرية، وذلك بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها المدينة الساحلية.

تتعرض الإسكندرية منذ صباح اليوم لموجة من الطقس السيئ ، يصاحبها هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صور ومقاطع فيديو تظهر تساقط الثلوج بشوارع غرب الإسكندرية، وسط درجات حرارة بلغت 11 درجة مئوية للصغرى.

ومن جانبه، قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إن الثلج تساقط على عدد من مناطق غرب المدينة بداية من العجمي وأبو يوسف وعدد من شوارع طريق "الإسكندرية- مطروح".

وأضاف رئيس شركة الصرف الصحي، أنه جرى التعامل الفوري والسريع مع تجمعات المياه في شوارع العجمي، محذرا من استمرار هطول الأمطار حتى الخميس.

وتسببت موجة الطقس السيئ في وقف حركة الملاحة البحرية وغلق بوغازي مينائي الإسكندرية والدخيلة، فضلا عن توقف الصيد بالبحر المتوسط.

فيما انهارت أجزاء من 3 عقارات، مساء اليوم، بمناطق محرم بك والحضرة البحرية والإبراهيمية وسط الإسكندرية، بسبب الأمطار والطقس السيئ، وذلك دون حدوث إصابات.

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالأحياء والأجهزة التنفيذية، وذلك للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.