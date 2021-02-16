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مصراوي Masrawy

وكالات

عقد مجلس الوزراء السعودي، جلسته اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أنه في مستهل الجلسة، أطلع العاهل السعودي، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالة الخطية التي بعثها للرئيس عبد الفتاح السيسي، وما تضمنته من التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الثنائي الاستراتيجي في مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.