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متحف شرم الشيخ يحتفل مع رواده بعيد الحب (صور)

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متحف شرم الشيخ يحتفل مع رواده بعيد الحب (صور) متحف شرم الشيخ يحتفل مع رواده بعيد الحب (صور)

مصراوي Masrawy

10:03 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

جنوب سيناء - رضا السيد:

نظم متحف شرم الشيخ اليوم الثلاثاء، احتفالية تحت شعار "Mrwt" شارك خلاله رواده احتفالات عيد الحب، حيث وزع أمناء المتحف كروت معايدة باللغة الهيروغليفية على الزائرين.

قال محمد حسنين، مدير المتحف، إن جميع رواد المتحف شاركوا اليوم في الاحتفالية، وجولة إرشادية للتعرف على مجموعة متميزة من القطع الأثرية بالمتحف، والتي تعبر عن الحب، مثل التمثال المزدوج لثاي ونايا الذي يمثل دعم الزوجة لزوجها، وتمثال الملك "تحتمس الأول وحتشبسوت"، والذي يمثل الأب والابنة، وغيرها من مقتنيات المتحف الثمينة.

حرص بعض الرواد على بث مباشر من داخل المتحف، للتعبير عن الحب باللغات العربية، والإنجليزية، وكذلك الإيطالية.

وأبدى الجميع إعجابهم بالاحتفالية، وحسن الاستقبال والضيافة في تلك المناسبة، وعبروا عن مدى سعادتهم بزيارة المتحف الذي يعد صرح سياحي أضاف لمدينة شرم الشيخ.

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