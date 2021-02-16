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شمال سيناء ترفع درجة الاستعداد تزامنًا مع الطقس السيئ

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شمال سيناء ترفع درجة الاستعداد تزامنًا مع الطقس السيئ شمال سيناء ترفع درجة الاستعداد تزامنًا مع الطقس السيئ

مصراوي Masrawy

09:48 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

شمال سيناء- أشرف سويلم:

تتعرض محافظة شمال سيناء، مساء اليوم، لرياح شديدة مصحوبة برمال وأتربة وانخفاض كبير في درجات الحرارة، تزامنًا مع تقلبات الظروف الجوية، وذلك بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية.

وقد شهدت شوارع مدن المحافظة تراجعًا في حركة سير السيارات والمارة وتراجع حركة الأسواق بسبب البرودة الشديدة التي تخيم على المحافظة والرياح الشديدة.

وقرر الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية المحتملة، وذلك بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة خلال الأيام المقبلة.

وأكد المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة وغرف العمليات في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية، مصدرًا توجيهاته باستعداد كافة المرافق الخدمية لأي تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.

كما أعلن أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة عن استمرار غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة في متابعة الظروف الجوية، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن والمديريات والإدارات المركزية المعنية.

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