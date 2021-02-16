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الطقس السيئ يغلق بوغازي الإسكندرية والدخيلة

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الطقس السيئ يغلق بوغازي الإسكندرية والدخيلة الطقس السيئ يغلق بوغازي الإسكندرية والدخيلة

مصراوي Masrawy

09:39 م الثلاثاء 16 فبراير 2021


الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت سلطات ميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، غلق بوغازي مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح وارتفاع الأمواج.

وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن إغلاق البوغازين جاء حرصًا علي عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء لضمان سلامة الملاحة البحرية.

وأكد المتحدث الرسمي لميناء الإسكندرية على جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة لتلقي أي بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن.

ومن جانبه، وجه الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إدارات الميناء المختلفة بتوخي الحذر، واتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ، حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

كانت موجة من الطقس السيئ ضربت سواحل الإسكندرية، اليوم، يصاحبها هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وقرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالأحياء والأجهزة التنفيذية، وذلك للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.

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