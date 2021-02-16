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الطعن على براءة المتهمين في قضية سيدة الكرم بالمنيا

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الطعن على براءة المتهمين في قضية سيدة الكرم بالمنيا الطعن على براءة المتهمين في قضية سيدة الكرم بالمنيا

مصراوي Masrawy

09:14 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

المنيا - محمد النادي:

أودع شريف أديب المحامي، طعنّا بالنقض على الحكم الصادر ببراءة 3 متهمين في قضية تعرية سيدة الكرم خلال الأحداث التى وقعت في مايو 2016 بقرية الكرم التابعة لمركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا، بمحكمة النقض، وأرفق مذكرة بأسباب الطعن.

وتولى "أديب" قضية سيدة الكرم، بعد حكم البراءة علي المتهمين والتقى بالسيدة سعاد المعروفة إعلاميا بـ"سيدة الكرم" واستمع لها وكافة ما تعرضت له فى الأحداث وبحث سير التحقيقات وما قدمه دفاع الخصم وماورد بأسباب وحيثيات الحكم.

وقضت محكمة جنايات المنيا، في 17 ديمسبر الماضي، ببراءة الثلاث متهمين المتورطين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"سيدة الكرم"، الذين تسببوا في تعرية السيدة سعاد ثابت، 70 عامًا، وهم: نظير إسحاق، وشقيقه عبدالمنعم، ووالدهما إسحاق، وذلك عقب مرور 12 شهرًا من صدورٍ حكم غيابي، قضى بمعاقبتهم بالسجن لمدة تبلغ نحو 10 سنوات.

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