جامعة سوهاج تدشن أول مجلة علمية للمؤتمر السادس لشباب الباحثين

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مصراوي Masrawy

سوهاج - عمار عبدالواحد:

دشنت جامعة سوهاج، اليوم الثلاثاء، أول مجلة علمية محكمة للمؤتمر السادس لشباب الباحثين، والذي سيقام بالمركز الدولي للمؤتمرات بالمقر الجديد للجامعة في العاشر من شهر مارس المقبل، بمشاركة ١٤جامعة مصرية وعدد من الجامعات العربية والأجنبية.

قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة، إن المؤتمر يعد من أهم الأحداث العلمية التي تُعقد في رحاب الجامعة، للمساهمة في تحقيق أهداف الخطة البحثية، مضيفًا أن المؤتمر يهدف إلى تشجيع شباب الباحثين على المشاركة وتنمية روح التعاون بينهم والعمل كفريق لحل قضايا المجتمع المدني وإجراء البحوث الجماعية.

وأوضح "عزيز" أن المؤتمر سيضم عددًا من المجالات العلمية وهي العلوم الأساسية، الطبية، الإنسانية والعلوم الهندسية، مشيرًا إلى أن عدد المشاركين بالمؤتمر حتي الآن ٢٢٤ باحث، مابين متحدث ومعلق ومستمع، وستضم المجلة ١٠٥ بحث كامل وستصدر على ثلاثة أعداد.​