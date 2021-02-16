الدفع بـ 1115 معدة للتعامل مع آثار الأمطار في البحيرة

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مصراوي Masrawy

البحيرة - أحمد نصرة:

دفعت الوحدات المحلية في محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، بـ 1115 معدة لمواجهة آثار الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة بالتزامن مع موجة الطقس السيء الذي تمر به البلاد.

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة التداعيات المحتملة للتقلبات جوية، مع الالتزام باستمرار عمل غُرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات، على مدار 24 ساعة، لتلقي البلاغات، وإخطار غرفة العمليات المركزية.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء مجالس إدارات الشركات "الكهرباء - مياه الشرب"، ومسؤولي الطرق والكباري والحماية المدنية والإسعاف، بضرورة الالتزام بإلغاء الإجازات واستمرار المختصين بمواقعهم خلال تلك الفترة.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون عملية إخلاء مؤقت للمواطنين بالمناطق المنخفضة والمنازل القديمة بمنطقة قرية الأمل "عفونة سابقًا" بوادي النطرون وجرى نقلهم إلى أماكن للإغاثة، كإجراء احترازي للحفاظ على حياتهم وسلامتهم.​