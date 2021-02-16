رغم سوء الطقس.. تداول 26 سفينة بميناء دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط انتظامًا بحركة الملاحة، على الرغم من سوء الأحوال الجوية وهطول أمطار على مناطق مختلفة في الإقليم، حيث جرى تداول 26 سفينة لحاويات وبضائع، خلال اليوم الثلاثاء.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة الميناء، في بيان، أن حركة الصادر من البضائع تضمنت 16200 طن فوسفات، و2957 طن يوريا و6821 طن رمل و2300 طن ملح.

أضاف المركز الإعلامي، أن حركة الوارد شملت 11969 طن ذرة، و8300 طن خردة و2140 طن خشب زان، و3000 طن زيت طعام و5259 طن سكر و33614 طن قمح.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 83008 طنا، بينما في مخازن القطاع الخاص 50708 طنا.