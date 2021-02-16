أخبار عاجلة

مصر تعزي نيجيريا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية -
"المالية والعدل والصناعة".. إصابة 3 وزراء في الحكومة بفيروس كورونا -
"الإرياني": الحوثي تسبَّب في فشل المشاورات المرتبطة بتبادل الأسرى والمختطفين -
بعد حادث نيجيريا.. تحطُّم طائرة عسكرية أخرى شرقي المكسيك -
"توكلنا".. تطويع عملي للتقنيات في محاربة "كورونا".. والمجتمع يتفاعل -
55 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد -
أيصحح بايدن أخطاء أوباما في سوريا.. "قيصر "2 آت -
رمــز العـدالـة..!! -
شاهد.. مقطع تأثر "السديس" خلال إمامته لصلاة العشاء بالحرم المكي -
في الملعب المعلق بـ"حشر جازان".. مارِس كرة القدم فوق سحابة من الضباب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

رغم سوء الطقس.. تداول 26 سفينة بميناء دمياط

Print
رغم سوء الطقس.. تداول 26 سفينة بميناء دمياط رغم سوء الطقس.. تداول 26 سفينة بميناء دمياط

مصراوي Masrawy

08:50 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط انتظامًا بحركة الملاحة، على الرغم من سوء الأحوال الجوية وهطول أمطار على مناطق مختلفة في الإقليم، حيث جرى تداول 26 سفينة لحاويات وبضائع، خلال اليوم الثلاثاء.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة الميناء، في بيان، أن حركة الصادر من البضائع تضمنت 16200 طن فوسفات، و2957 طن يوريا و6821 طن رمل و2300 طن ملح.

أضاف المركز الإعلامي، أن حركة الوارد شملت 11969 طن ذرة، و8300 طن خردة و2140 طن خشب زان، و3000 طن زيت طعام و5259 طن سكر و33614 طن قمح.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 83008 طنا، بينما في مخازن القطاع الخاص 50708 طنا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تعزي نيجيريا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية

مصر تعزي نيجيريا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية

وزير البيئة: مشروع وحدات البيوجاز يوفر فرص عمل بالريف المصري- صور

وزير البيئة: مشروع وحدات البيوجاز يوفر فرص عمل بالريف المصري- صور

​رئيس مجلس الشيوخ: مستعدون لتقديم كل الدعم للقضاء المصري

​رئيس مجلس الشيوخ: مستعدون لتقديم كل الدعم للقضاء المصري

وزيرة الصحة: 100 مليون جرعة من لقاح كورونا تصل مصر قبل نهاية 2021

وزيرة الصحة: 100 مليون جرعة من لقاح كورونا تصل مصر قبل نهاية 2021

شبكة عيون الإخبارية