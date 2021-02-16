محافظ بني سويف يزور موقع مشروع الميناء الجاف بكوم أبوراضي (صور)

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بني سويف - حمدي سليمان:

أجرى محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى المنطقة المزمع إقامة ميناء جاف ومنطقة لوجيستية عليها في كوم أبوراضي الصناعية بمركز الواسطى، على مساحة تزيد عن 88 فدان

جاء ذلك في حضور اللواء عمر إسماعيل رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، واللواء شريف باسيلي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخرين، والمهندس وصفى عبدالله مدير عام التموين، والمحاسب محمد بكري رئيس مركز ومدينة الواسطى.

في بداية الزيارة جرى عقد مؤتمر تعريفي بالمشروع وأهدافه والإجراءات المقرر تنفيذها للوصول إلى خطوات عملية بعد إجراء الدراسات الفنية والمالية اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع الطموح بالمنطقة، والذي سيشترك في تنفيذه 3 أطراف معنية وهي: المحافظة، والهيئة العامة للموانئ الجافة بوزارة النقل، والشركة القابضة للصوامع والتخزين بوزارة التموين.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن الهدف الأساسي من المشروع هو تحقيق نقلة نوعية في مجال التجارة، واستثمار التمركز الصناعي بالمحافظة وتنوع الصناعات بها، وتعظيم سلاسل القيمة المضافة لمقومات الصناعة والاستثمار المتوافرة بالمنطقة، بجانب توفير فرص عمل لأبناء المحافظة، حيث أن المناطق اللوجتسية والموانئ الجافة تعتبر من القطاعات كثيفة العمالة، فضلا عن اضافة ميزة تنافسية للاستثمار على أرض المحافظة من خلال تقليل تكلفة نقل وشحن البضائع وتوفير الجهد والوقت، والذي يساهم أيضا في انعاش الحالة الاقتصادية المحلية بالمحافظة، لاسيما وأن ذلك سيعظم من العائد الاستثمارات بالمناطق الصناعية بالمحافظة.

ومن جانبه، استعرض رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين خريطة الصوامع المطورة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن بني سويف تعتبر من المحافظات المتميزة في هذا القطاع ،حيث يوجد بها 7 صوامع مطورة، ومنوهًا بالأهمية الإستراتيجية للصوامع خاصة في مجال حفظ وتخزين السلع الإستراتجية التي تعتبر من الأمن القومي كالقمح، مؤكدا على أهمية المشروع والذي يمثل تعاونا متميزا يرتكز على التكامل ويسرع من تحقيق الأهداف التنموية الاقتصادية المرجوة.

من جهته، أوضح رئيس الهيئة، أنه جاري دراسة المشروع من كافة النواحي، لتحديد الجدوى الاقتصادية من قامة ميناء جاف فقد أو إقامة ميناء جاف بجانب منطقة لوجيستية، مستعرضا تفاصيل التصور المقترح للمنطقة، والذي سيشمل منطقة لوجستية تتضمن خدمات للمنطقة الصناعية وصناعات تكميلية وتجميعية، وميناء جاف، وهناجر تخزين، ومناطق إدارية وخدمية، ومدرسة للتعليم الفني لخدمة المنطقة وغيرها من التفاصيل الهامة.

وعقب ذلك تفقد المحافظ ومرافقوه هناجر التخزين المقامة بالمنقطة بجانب صوامع تخزين الأقماح والتي منحت منطقة الـ 55 فدان ميزة نسبية وقيمة اقتصادية، بجانب تفقد منطقة الـ 33 فدان والتي سيجري إضافتها للموقع لتصل المساحة الكلية لـ 88 فدان، بجانب تفقد قطعة أرض تبلغ مساحتها 120 فدان بالمنطقة للدراسة على أرض الواقع لأفضل استثمار لها وإمكانية أن تكون حلقة مكملة للمشروع المزمع تنفيذه.