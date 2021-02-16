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انهيار أجزاء من 3 عقارات وسط الإسكندرية.. والحي يخلي السكان (صور)

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انهيار أجزاء من 3 عقارات وسط الإسكندرية.. والحي يخلي السكان (صور) انهيار أجزاء من 3 عقارات وسط الإسكندرية.. والحي يخلي السكان (صور)

مصراوي Masrawy

08:44 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

الإسكندرية - محمد عامر:

انهارت أجزاء من 3 عقارات، اليوم الثلاثاء، بمناطق محرم بك والحضرة البحرية والإبراهيمية بحي وسط الإسكندرية، بسبب الأمطار والطقس السيئ، وذلك دون حدوث إصابات.

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغًا بسقوط أجزاء من العقار رقم 14 شارع متفرع من عرفان بمحرم بك، و18 شارع الواثق بالحضرة البحرية، و8 شارع أنس بالإبراهيمية.

انتقل مسؤولو الحي إلى موقع البلاغات، وتبين أن العقار الأول، مأهول بالسكان، ومكون من 5 طوابق، وصادر له قرار إزالة وترميم رقم 66 لسنة 2018، وسقوط سقف حجرة بالطابق الثالث.

فيما تبين من المعاينة أن العقار الثاني مكون من أرضي وطابقين، مأهول بالسكان، وصادر له قرار ترميم رقم 9 لسنة 2001، وسقوط أجزاء من شرفة الطابق الأول علوي.

وتبين أن العقار الثالث مكون من أرضي و3 طوابق علوية، مشغول بالسكان، وصادر له قرار ترميم رقم 211 لسنة 2001، ووجود ميل بسيط بالعقار.

ومن جانبه، قال اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط الإسكندرية، إنه جرى إصدار قرارات إخلاء مؤقت للسكان دون المنقولات للعقارين الأول والثاني، حفاظًا على حياة المواطنين، فضلاً عن عرض العقار الثالث علي اللجنة الهندسية المختصة.

كانت موجة من الطقس السيئ ضربت سواحل الإسكندرية، اليوم، يصاحبها هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.​

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