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تعليم كفرالشيخ تناقش قرارات امتحانات الفصل الدراسي الأول

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تعليم كفرالشيخ تناقش قرارات امتحانات الفصل الدراسي الأول تعليم كفرالشيخ تناقش قرارات امتحانات الفصل الدراسي الأول

مصراوي Masrawy

08:39 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

كفرالشيخ - إسلام عمار:

ناقشت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، قرارات وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، الخاصة بعقد امتحانات الصف الأول الدراسي، ووضع آلية الامتحانات، وكيفية استعدادات المدارس لبدء النصف الثاني من العام الدراسي 2021 - 2020.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وكيل وزارة التربية والتعليم في كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور سلامة الويشي مدير التعليم العام، وإبراهيم خضر مدير عام الشئون المالية والإدارية، وسعد كامل مدير إدارة الشئون القانون، ومديري الأقسام بالمديرية، ومديري الإدارات التعليمية، وموجهي عموم المواد التعليمية بالمديرية، بالمسرح المدرسي.

وأكدت كشك، خلال الاجتماع، أن المديرية وفرت نماذج استرشادية للطلاب، الخاصة بقرارات وزير التربية والتعليم، الخاصة بنظام الامتحانات، وجرى تسليمها للموجهين الأوائل لوضع امتحانات النقل المقرر إجرائها علي مستوى كل مدرسة.

وشددت على الألتزام بمواصفات الورقة الامتحانية التي أقرتها الوزارة، وكذلك الإجراءات الاحترازية لمواجهة ، وذلك مراعاة للظروف الاستثنائية، وموضع قرارات الوزير حيز التنفيذ.

ووجهت وكيل الوزارة بإعداد قاعدة بيانات واقعية لمعلمى الفصل الواحد، ورياض الأطفال بالإدارات التعليمية، وعودة مجموعات التقوية بالمدارس، مع عدم تجاوز ضوابط العمل بها.

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