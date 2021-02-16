رفع تجمعات مياه الأمطار من شوارع دمياط (صور)

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مصراوي Masrawy

مياط - محمد إبراهيم:

دفعت الأجهزة التنفيذية في محافظة دمياط بالمعدات اللازمة لرفع تجمعات مياه الأمطار التي تعرض لها عدد من المناطق جراء موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد.

قالت المحافظ الدكتورة منال عوض إن تلك الأعمال تأتي تيسيرًا للحركة المرورية والحد من الآثار الناجمة عن هذه الموجة، حيث جرى التوجيه باستمرار تنفيذ هذه الأعمال ورفع درجة الاستعداد القصوى، والتواجد الميداني على مدار الساعة.

أضافت المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة منعقدة على مدار اليوم، لمتابعة تطورات الوضع، وكذا تحقيق التنسيق مع كافة الجهات لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة.​