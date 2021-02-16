بالصور.. سكان مكة يتلقون لقاح "كورونا" بعد افتتاح أول مركز للتطعيم

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اتخذ من جامعة "أم القرى" مقراً ضمن الخطة الوطنية التي تنفذها "الصحة"

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، صوراً لعدد من سكان العاصمة المقدسة وهم يتلقون اللقاح بعد افتتاح أول مركز للقاحات كورونا بمكة؛ والذي يتخذ من جامعة أم القرى مقراً له.

وتفصيلاً، أوضحت مصادر "سبق" أن مركز لقاحات كورونا بمكة، الذي يتخذ من جامعة أم القرى مقراً له، قد بدأ بشكل فعلي في التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد؛ وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

إمارة منطقة مكة المكرمة لقاح كورونا