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مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارتين بجنوب سيناء

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مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارتين بجنوب سيناء مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارتين بجنوب سيناء

مصراوي Masrawy

07:11 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

جنوب سيناء - رضا السيد:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرين، اليوم الثلاثاء، في تصادم سيارتين ملاكي على الطريق الدولي الواقع في نطاق بمدينة أبورديس في جنوب سيناء.

تلقى اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي، بنطاق مدينة أبورديس أمام مساكن شركة بتروجت، وأسفر الحادث عن وفاة محمد أحمد عبد العزيز، وعاطف وديع الصادق من مدينة أبورديس، وإصابة محمد أبوالقاسم جاد من مدينة أبورديس، ومحمود حلمي محمود، وأمال محمد يوسف من مدينة أبوزنيمة

جرى نقل الضحايا إلى مستشفى أبورديس المركزي، وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة. ​

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