إحالة عاملين بوحدة إسعاف بقنا للتحقيق بتهمة التسبب في وفاة مريضة

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قنا - عبدالرحمن القرشي:

أعلن العميد أحمد أبوبكر رئيس مدينة فرشوط، اليوم الثلاثاء، إحالة العاملين بوحدة إسعاف فرشوط للتحقيق بعد اتهامهم بالتسبب في وفاة مريضة.

أوضج رئيس المدينة إن الوحدة المحلية بفرشوط تلقت شكوى من إهمال وحدة إسعاف فرشوط وتسببها في وفاة حالة مريضة، بعد محاولة الأهالي الاستغاثة بها ولكن دون جدوى، لافتًا إلى أنه رفع مذكرة للواء أشرف الداودي محافظ قنا، للتحقيق في الواقعة ومحاسبة المخطئين.

كانت البداية عندما نشر النائب خالد أبونحول، عضو مجلس النواب عن دائرة فرشوط وأبوتشت شمال محافظة قنا، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، على محاسبة العاملين بوحدة إسعاف فرشوط، لتسببهم في وفاة طفلة نتيجة الإهمال في عدم السرعة لإنقاذها.​