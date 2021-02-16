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تخصيص قطعة أرض لإنشاء حديقة لذوي الهمم بالسويس

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تخصيص قطعة أرض لإنشاء حديقة لذوي الهمم بالسويس تخصيص قطعة أرض لإنشاء حديقة لذوي الهمم بالسويس

مصراوي Masrawy

06:55 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

السويس - حسام الدين أحمد:

قرر محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر، اليوم الثلاثاء، تخصيص قطعة أرض لإنشاء حديقة ترفيهية للأشخاص ذوي الهمم بالمحافظة، تقديرًا ودعمًا من المحافظة لحقوقهم.

قال مصدر مسؤول في المحافظة إن عادل الدكروني رئيس مجلس إدارة مركز التأهيل الاجتماعي تقدم بمقترح وطلب إلى المهندسة فاتن عبد الغني رئيس حي السويس لتخصيص قطعة أرض بمنطقة مشاية بورتوفيق التي تشهد أعمال تطوير حالي وتخصيها كحديقة للأشخاص ذوي الهمم.

وأضاف المصدر أنه جرت الموافقة على تخصيص جزء من الممشى الجاري تطويره، بمسطح دائري 20 مترًا، وتبلغ مساحتها الاجمالية 400 متر.

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