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سفير إسبانيا: تخيلوا لو لعب محمد صلاح للريال أو برشلونة (صور)

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سفير إسبانيا: تخيلوا لو لعب محمد صلاح للريال أو برشلونة (صور) سفير إسبانيا: تخيلوا لو لعب محمد صلاح للريال أو برشلونة (صور)

مصراوي Masrawy

06:54 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

الإسكندرية - محمد البدري:
تصوير - حازم جودة

أعرب سفير إسبانيا بالقاهرة، رامون خيل كسارس، عن تمنيه احتراف نجم منتخب ونادي ليفربول محمد صلاح، في أحد ناديي القمة الإسبانية ريال مدريد أو برشلونة.

قال السفير الإسباني، لمصراوي على هامش زيارته المركز الثقافي الإسباني بالإسكندرية: "دعونا نصلي ونتمنى أن ينتقل اللاعب الكبير محمد صلاح إلى إسبانيا، للاحتراف في ريال مدريد أو برشلونة".

أضاف السفير: "تخيلوا لو انتقل صلاح إلى هناك، سيؤدي ذلك إلى اتجاه أنظار ٧٠ أو ٨٠٪ من الشعب المصري إلى إسبانيا".

أكد السفير أيضًا تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع مصر سواء على مستوى التبادل الثقافي أو في كافة المجالات بما يرفع يعزز التقارب بين الشعبين، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين مدن البحر المتوسط وتبادل الثقافة فيما بينها. ​

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