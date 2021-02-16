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غلق "وكر الرذيلة" 3 أشهر.. تفاصيل الحكم على 6 متهمين في واقعة "مركز المساج" بالغردقة

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غلق "وكر الرذيلة" 3 أشهر.. تفاصيل الحكم على 6 متهمين في واقعة "مركز المساج" بالغردقة غلق "وكر الرذيلة" 3 أشهر.. تفاصيل الحكم على 6 متهمين في واقعة "مركز المساج" بالغردقة

مصراوي Masrawy

06:46 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

كتب - عبد الرحمن القرشي:

أسدلت محكمة جنح الغردقة الستار على واقعة ضبط للأعمال المنافية للآداب في محافظة البحر الأحمر، والمتهم فيها رجل وزوجته بالإضافة إلى 4 فتيات.

بداية تفاصيل الواقعة كانت بورود معلومات إلى ضباط مباحث الآداب بمديرية أمن البحر الأحمر بأن رجلًا و4 سيدات يستغلون إدارتهم لأحد الأندية الصحية في تسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة الغردقة، بمقابل مادي نظير تلك الأعمال.

جرى تشكيل قوة أمنية من قسم أول الغردقة، حيث تمكنت القوة من ضبط المتهمين، بالإضافة إلى شخصين من الرجال أثناء ممارسة الرذيلة، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بتسهيل وممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي، وتبين أنهم 4 فتيات والمتهم بالإضافة إلى زوجته الهاربة.

وتلقى اللواء سليمان شتا، مدير أمن البحرالأحمر، إخطارًا من اللواء خالد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، بتمكن المقدم رامي الشيخ، رئيس مباحث قسم حماية الآداب، والرائد محمود عبدالوهاب، وكيل مباحث القسم، من القبض على شبكة دعارة مكونة من أربع سيدات ورجل، إضافة إلى شخصين آخرين من العملاء المترددين على المكان، وهو عبارة عن أحد الأندية الصحية بمنطقة الهضبة، جنوب شارع الشيراتون بمدينة الغردقة.

بعرض الواقعة على نيابة الغردقة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبالعرض على المستشار محمد خلاف رئيس محكمة جنح الغردقة بالبحر الأحمر قرر حبس الـ٤ فتيات ٣ أشهر وغرامة ٣٠٠ جنيه، وحبس رجل وزوجته الهاربة ٣ سنوات، إذ وجهت المحكمة للمتهمين تهمة تسهيل ممارسة الدعارة بمقابل مادي وإدارة مركز مساج بدون ترخيص من السلطة المختصة، بالإضافة إلى الحكم بإغلاق مكان ارتكاب الواقعة ٣ شهور.

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