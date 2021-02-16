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الغيوم تكسي سماء سانت كاترين.. المدينة البيضاء تنتظر الثلوج (صور)

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الغيوم تكسي سماء سانت كاترين.. المدينة البيضاء تنتظر الثلوج (صور) الغيوم تكسي سماء سانت كاترين.. المدينة البيضاء تنتظر الثلوج (صور)

مصراوي Masrawy

06:11 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

جنوب سيناء - رضا السيد:

غطت الغيوم سماء مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، مساء اليوم الثلاثاء، بينما أعلنت الوحدة المحلية للمدينة حالة الطوارئ القصوى.

وقال اللواء طلعت العناني، رئيس المدينة، إن قوات الشرطة كثفت من تواجدها في محيط جبل موسى لمنع الزائرين من صعود الجبل، فيما تقتصر الزيارات على المناطق السياحية داخل المدينة.

وأوضح رئيس المدينة، في تصريح اليوم، أنه من المتوقع أن تواصل درجات الحرارة الانخفاض، حتى تتساقط الثلوج المتوقعة خلال الساعات القليلة المقبلة.

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