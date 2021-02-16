تنفيذ حكم الإعدام في قاتل طالبة الثانوي بالشرقية

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الشرقية – فاطمة الديب:

نفذت مصلحة السجون المصرية، حكم الإعدام شنقًا بحق نجار مدان باستدراج طالبة ثانوي وقتلها في محافظة الشرقية

تعود تفاصيل القضية عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، اللواء هشام خطاب، يفيد بالعثور على جثة الطالبة "بسمة.م" 18 عامًا، مقيمة بمدينة الحسينية، مخنوقة.

وتبين من التحريات الأولية، أن الطالبة كانت على علاقة عاطفية بـ"مينا.ح" نجار، 35 عامًا، متزوج، والذي تخلص منها خنقًا، بعدما علمت زوجته بوجود علاقة بينه وبين المجني عليها.

واعترف المتهم أمام النيابة، بارتكاب الواقعة، وأنه لم يكن يقصد أن يقتلها، قائلًا: "كان قصدي أكتم نفسها.. بس هي ماتت في إيدي"، فيما قررت النيابة العامة إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، بعدما وجهت له تهمة القتل العمد، وصدر بحقه حكم بالإعدام شنقا.