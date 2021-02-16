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سقوط أمطار على رأس البر ودمياط الجديدة (صور)

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سقوط أمطار على رأس البر ودمياط الجديدة (صور) سقوط أمطار على رأس البر ودمياط الجديدة (صور)

مصراوي Masrawy

05:46 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

دمياط – محمد إبراهيم:

شهدت مدينتا رأس البر ودمياط الجديدة، اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار على مناطق متفرقة، دون أن تتأثر حركة الملاحة بسوء الأحوال الجوية، تزامنا مع هبوب رياح بمدينة دمياط.

وشهدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في وقت سابق، سيناريو أزمة لمواجهة الأمطار والسيول؛ لقياس زمن استجابة الجهات المختلفة ومدى جاهزيتها لمواجهة الأزمات بحضور كل الجهات المعنية.

وأكدت استعداد المحافظة لمواجهة أي أمطار غزيرة أو سيول قد تحدث، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من تطهير لبلوعات الأمطار للتأكد من استيعابها فى حال سقوط أمطار غزيرة.

وأكدت على رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات وهيئة الإسعاف، والتأكد من توافر مستلزمات مجابهة الأزمات والكوارث.

كما أوضحت أن المحافظة اتبعت استراتيجية جديدة لإعادة استخدام كشط الطبقة الاسفلتية الناتجة من عمليات تطوير عدد من المناطق لتمهيد وتسوية الطرق الترابية، للحد من تجمع مياه الأمطار بتلك الطرق مما يساعد في تسهيل حركة التنقل بها.

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