بالصور- غيوم ورياح شديدة.. الطقس سيئ يضرب مدينة طور سيناء

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جنوب سيناء- رضا السيد:

تعرضت مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، لموجة من الطقس السيئ وانخفاض في درجة الحرارة صاحبها رياح وصقيع وغيوم، وأعلنت الوحدة المحلية للمدينة حالة الاستعداد القصوى تحسبًا لسقوط أمطار.

وأكد أحمد عبدالعظيم، رئيس مدينة الطور، على جاهزية واستعداد المعدات للتعامل الفوري في حالة تساقط الأمطار، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، للدفع بسيارات الكسح والنافورى والفاكيوم ومضخات نزح المياه، ومولدات الكهرباء المتحركة، للتعامل الفوري مع أي تراكمات على الطرق الدولية الواقعة في نطاق المدينة، والداخلية سواء كانت رئيسية أو فرعية.

وأهاب رئيس المدينة بالسائقين بتوخي الحذر والالتزام بالسرعات المقرر على الطرق الدولية تجنبًا لوقوع أي حوادث.