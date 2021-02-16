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مصراوي Masrawy



المنيا – محمد النادي:

قال بهاء الدين علي محمد، والمعروف بـ"بهاء العمدة"، صاحب رحلة التجول من محافظة الجيزة إلى "أسوان"، استخدامه "الحمار" له في رحلته قائلا "هو وسيلة مواصلات قديمة.

وأضاف "العمدة"، في لـ"مصراوي"، "السبب في استخدامي الحمار لأنه اتخلق عشان يكون وسيلة مواصلات ويقضي حوائج الناس، وبقلد أجدادي اللي كانوا بيستخدموه زمان في السفر بين المحافظات، ومن خلاله لبكون مدخل لأهل القرى علشان اعرف اتكلم مع الناس وسماع حكاياتهم، وهو وسيلة مواصلات قديمة زي ما في أمريكا صنّعوا مركب نيلية فرعونية للانتقال بها للاستمتاع بحياة الفراعنة".

ووجه بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي نقدًا إلى بهاء العمدة بسبب اصطحابه الحمار في هذه الرحلة الطويلة ما اعتبروه انتهاكًا لحقوق الحيوان وعدم الرفق به.

وكان بهاء العمدة قال عن القبض عليه أثناء رحلته:"أثناء تواجدي داخل قرية قلوصنا التابعة لمركز سمالوط، كان أحد الضباط يجري جولة تفقدية، وحينما وجدني جالسًا مع بعض الأهالي، سألني عن هويتي ثم اصطحبني إلى نقطة الشرطة ومعي الحمار، وبعد الاستفسار عن سبب تواجدي أبلغه أنني أجري جولة من الجيزة إلى أسوان لتوثيق عادات وتقاليد المجتمع الصعيدي، فقرر صرفي والحمار وطلب مني أن أبلغ الأهالي بهويتي وسبب تواجدي في كل قرية أصل إليها".

ووصل بهاء الدين علي محمد، صاحب الـ 29 عامًا، إلى محافظة المنيا، وتحديدًا إلى مركز مطاي شمال المحافظة، أمس الأحد، وهو يستقل حماره الخاص به، والذي بدأ معه رحلته قبل 8 أيام عندما انطلقا من محافظة الجيزة، موضحًا أن رحلته من المتوقع أن تستغرق شهرًا كاملًا حتى تنتهي في أسوان".

وأوضح "العمدة"، في تصريحات سابقة، أن رحلته هدفها الأول هو رصد وتوثيق للهجة، والعادات، والتقاليد، وسبب تسمية القرى والمدن، وكذلك بطولات أهلها خلال السنوات الماضية.