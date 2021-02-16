بسبب ماكينة الأرز.. بتر أيدي شابين وإصابة آخر بجروح خطيرة في الدقهلية

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الدقهلية- رامي محمود:

تسبب درس قش الأرز في الدقهلية ببتر كفي شابين وإصابة آخر بجرح قطعي في الوجه وجروح قطعية في الصدر والبطن في 3 حوادث منفصله.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بني عبيد من مستشفى دكرنس العام بوصول إبراهيم أحمد، 35 عامًا، ومقيم قرية ميت فارس مصابًا بتهتك بكف اليد اليمنى.

وتبين أنه أثناء عمله على ماكينة درس قش الأرز بأرض زراعية حدثت إصابته ولم يتهم أحد بالتسب فى ذلك.

فيما استقبلت مستشفى منية النصر المركزي کریم عيد 18عامًا، عامل، مصابًا ببتر بكف الذراع الأيمن، وأكد عمه أن ماكينة درس الأرز جذبت يده وتسببت في إصابته.

وفي السنبلاوين، استقبل المستشفى العام محمد محمود 25 عامًا، عامل، مصابًا بجرح قطعي بالوجه من الجهة اليمنى وجروح قطعية بالصدر والبطن، بسبب تطاير قطعة حديدية من ماكينة دراس قش الأرز، وجرى تحويله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

تحررت عن ذلك المحاضر اللازمة، وجاري العرض على النيابة.