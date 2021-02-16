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إصابة 2 في انفجار أسطوانة بوتاجاز بمطعم شهير في المنصورة

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إصابة 2 في انفجار أسطوانة بوتاجاز بمطعم شهير في المنصورة إصابة 2 في انفجار أسطوانة بوتاجاز بمطعم شهير في المنصورة

مصراوي Masrawy

04:55 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

الدقهلية- رامي محمود:

أصيب شخصين فى حريق شب بمطعم شهير بشارع الجمهورية في المنصورة بمحافظة الدقهلية اليوم الثلاثاء، نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بنشوب حريق بمطعم شهير.

انتقل ضباط مباحث قسم أول المنصورة وسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق وجرى السيطرة على الحريق، وتبين إصابة 2 من العاملين بالمطعم.

وبالفحص تبين أن انفجار أنبوبة غاز داخل المطعم، وراء الحادث، وجاري حصر التلفيات، وفرض كردون أمني بمحيط المكان، وتحرير محضر بالواقعة.

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