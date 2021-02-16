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مصرع حلاق بـ"الحبة القاتلة" في الدقهلية

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مصرع حلاق بـ"الحبة القاتلة" في الدقهلية مصرع حلاق بـ"الحبة القاتلة" في الدقهلية

مصراوي Masrawy

04:28 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

الدقهلية- رامي محمود:

لقي حلاق بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية مصرعه اليوم الثلاثاء، إثر تناوله "الحبة القاتلة" والتي تستخدم فى حفظ الغلال، لمروره بحالة نفسية سيئة .

كان اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقي إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس من مستشفي بلقاس المركزي، بوصول "عبدالله.أ.ا"،27 عامًا،حلاق ومقيم بلقاس، مصابًا بإعياء واضطراب في درجة الوعي نتيجة تناوله مادة سامة وتوفي عقب وصوله.

بالانتقال والفحص وسؤال شقيق الموفي، عامل، قرر تناول شقيقه قرص كيماوي يستخدم فى حفظ الغلال لمروره بأزمة نفسية سيئة مما أدى الى إصابته التي أودت بحياته

وأكد تقرير مفتش الصحة أم سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناول مادة سامة قرص كيماوي يستخدم في حفظ الغلال ولا توجد شبهه جنائية

حرر عن ذلك المحضر رقم 1125/2021 إداري مركز بلقاس وجاري العرض على النيابة.

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