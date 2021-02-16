تجديد عقد شركة النظافة بالعريش 5 أعوام

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مصراوي Masrawy

شمال سيناء- أشرف سويلم:

شهد اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء، اصطفاف معدات وأفراد شركة كير سيرفيس، بمقر الشركة في مدينة العريش، بحضور ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش، ياسر عمارة، مدير عام شؤون البيئة بالشركة ، محمد عبدالمجيد، مدير منطقة العريش بالشركة، عصام عبدالحميد، مدير الشؤون الإدارية بالشركة.

وشدد نائب المحافظ على اتخاذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الزي الخاص بالشركة والكمامات الواقية ووسائل الحماية، لمنع التعرض للأمراض أو نقل العدوى.