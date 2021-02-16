بالصور.. أمطار خفيفة على الدقهلية وشركة المياه ترفع حالة الطوارئ

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مصراوي Masrawy

الدقهلية- رامي محمود:

تعرضت عدد من مدن وقرى محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، لرياح شديدة مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة ومتقطعة، ما تسبب فى توقف حركة الصيد بنطاق مدينة جمصة وبحيرة المنزلة.

وأصدر المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ تعليمات بتواجد مديري المناطق، والإدارات الفنية في محل عملهم، ورفع درجة الاستعداد القصوى، وجاهزية المعدات والمحطات، والنوبتجيات، وسيارات الكسح، بالإضافة إلى المراجعة المستمرة والتنسيق مع الوحدات المحلية ومجالس المدن، لحين انتهاء موجة الطقس.